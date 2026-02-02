Harmonie nach Eklat Gemeinderat Münchwald bleibt handlungsfähig Reinhard Koch 02.02.2026, 19:00 Uhr

i Auch nach dem Rücktritt von Nicole Majchrzyk als Ortsbürgermeisterin und zweier Ratsmitglieder bleibt der Gemeinderat Münchwald handlungsfähig. Bis zur Neuwahl führt die Erste Beigeordnete Ute Herzmann (3. von links) die Amtsgeschäfte. Reinhard Koch

Nach dem Eklat im Dezember geht es nun im Gemeinderat Münchwald wieder ruhiger zu. Es wurden auch Beschlüsse gefasst.

Nach dem Rücktritt von Ortsbürgermeisterin Nicole Majchrzyk und zwei Ratsmitgliedern bleibt der Gemeinderat handlungsfähig. Offensichtlich sehr gut vorbereitet gingen die Erste Beigeordnete Ute Herzmann, Beigeordneter Jochen Raschdorf und die Ratsmitglieder Heinz Christ und Christopher Wagner in die jüngste Ratssitzung, die, des hohen Publikumsinteresses wegen, in der Hubertushalle stattfand.







