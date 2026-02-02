Harmonie nach Eklat
Gemeinderat Münchwald bleibt handlungsfähig
Auch nach dem Rücktritt von Nicole Majchrzyk als Ortsbürgermeisterin und zweier Ratsmitglieder bleibt der Gemeinderat Münchwald handlungsfähig. Bis zur Neuwahl führt die Erste Beigeordnete Ute Herzmann (3. von links) die Amtsgeschäfte.
Reinhard Koch

Nach dem Eklat im Dezember geht es nun im Gemeinderat Münchwald wieder ruhiger zu. Es wurden auch Beschlüsse gefasst. 

Lesezeit 2 Minuten
Nach dem Rücktritt von Ortsbürgermeisterin Nicole Majchrzyk und zwei Ratsmitgliedern bleibt der Gemeinderat handlungsfähig. Offensichtlich sehr gut vorbereitet gingen die Erste Beigeordnete Ute Herzmann, Beigeordneter Jochen Raschdorf und die Ratsmitglieder Heinz Christ und Christopher Wagner in die jüngste Ratssitzung, die, des hohen Publikumsinteresses wegen, in der Hubertushalle stattfand.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren