Nach dem Eklat im Dezember geht es nun im Gemeinderat Münchwald wieder ruhiger zu. Es wurden auch Beschlüsse gefasst.
Lesezeit 2 Minuten
Nach dem Rücktritt von Ortsbürgermeisterin Nicole Majchrzyk und zwei Ratsmitgliedern bleibt der Gemeinderat handlungsfähig. Offensichtlich sehr gut vorbereitet gingen die Erste Beigeordnete Ute Herzmann, Beigeordneter Jochen Raschdorf und die Ratsmitglieder Heinz Christ und Christopher Wagner in die jüngste Ratssitzung, die, des hohen Publikumsinteresses wegen, in der Hubertushalle stattfand.