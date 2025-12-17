Gemeinderat beschließt Sperrung der Natursteinbrücke

Eine Brücke, die Geschichte schrieb – doch jetzt ist ihr Schicksal besiegelt. Warum Schweppenhausen keine andere Wahl bleibt, als den maroden Übergang über den Guldenbach zu sperren.
In der jüngsten Gemeinderatssitzung nahm die Sanierung der über den Guldenbach führenden Natursteinbrücke hinter der Ölmühle breiten Raum ein. Die geschätzten Kosten dafür betragen 257.000 Euro, die die Gemeinde nicht hat. Beschlossen wurde, die Sanierung nicht durchzuführen und die Brücke auf Dauer für den landwirtschaftlichen Verkehr zu sperren.