Übergang ist marode Gemeinderat beschließt Sperrung der Natursteinbrücke Dieter Ackermann 17.12.2025, 09:59 Uhr

i Die alte, über den Guldenbach führende Natursteinbrücke, wird auf Dauer wegen hoher Sanierungskosten für den landschaftlichen Verkehr gesperrt. Dieter Ackermann

Eine Brücke, die Geschichte schrieb – doch jetzt ist ihr Schicksal besiegelt. Warum Schweppenhausen keine andere Wahl bleibt, als den maroden Übergang über den Guldenbach zu sperren.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung nahm die Sanierung der über den Guldenbach führenden Natursteinbrücke hinter der Ölmühle breiten Raum ein. Die geschätzten Kosten dafür betragen 257.000 Euro, die die Gemeinde nicht hat. Beschlossen wurde, die Sanierung nicht durchzuführen und die Brücke auf Dauer für den landwirtschaftlichen Verkehr zu sperren.







