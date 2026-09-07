Synagogenplatz Bad Sobernheim Gelungenes Projekt trotz Baupanne beim Wasserbecken Silke Jungbluth-Sepp 07.09.2026, 18:00 Uhr

i Ortsbegehung im Wasserbecken: Weil die Neigung anders gebaut wurde als geplant, fließt das Wasser nicht wie gewünscht. Dies erläuterte Bürgermeister Roland Ruegenberg. Abgeschaltet ist das Wasser allerdings, weil derzeit Nachschub an Dosiermittel fehlt. Silke Jungbluth-Sepp

Seit dem Sommer 2024 wurden in Bad Sobernheim der Synagogenplatz und die Gymnasialstraße umgestaltet. Seit einigen Monaten ist das 2,5-Millionen-Euro-Projekt fertig. Allerdings gibt es eine Baupanne.

Gymnasialstraße und Synagogenplatz in Bad Sobernheim zeigen sich in frisch saniertem Glanz und würden schon rege genutzt und bespielt. Insbesondere das Wasserspielbecken war im Hitzesommer ein Kindermagnet.Doch leider gibt es ausgerechnet mit diesem Becken Probleme, wie Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG) bei einer Ortsbegehung mit dem Bauausschuss und interessierten Bürgern berichtete.







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