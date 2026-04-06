Frühlingsfest in Bad Kreuznach Gelungenes Familienfest mit Riesenhase Hansi Josef Nürnberg 06.04.2026, 14:00 Uhr

i Der Brunnen, der zum Osternest umfunktioniert wurde und an dem sich künstliche Osterhasen tummelten, war Anziehungspunkt für die kleinen Besucher des Frühlingsfestes. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Der Hingucker beim Frühlingsfest auf dem Kornmarkt war eindeutig Osterhase Hansi. Sechs Meter ragte er in die Höhe und war ein beliebtes Fotomotiv. Auch sonst gab es bei dem Familienfest einiges zu entdecken und zu erleben.

Die diesjährige Auflage des Frühlingsfestes auf dem Kornmarkt startete Samstag zunächst leicht verhalten, nahm dann - ganz anders als das Wetter - richtig Fahrt auf, sodass schon gegen 13 Uhr große und kleine Besucher dem Star, des dreitägigen Events, dem überdimensionalen Osterhasen Hansi ihre Aufwartung machten.







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