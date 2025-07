Urlaubsflair mitten in der Stadt – das war das Ziel der neuen Veranstaltungsreihe „Ein Tag Urlaub am Marktplatz“, und die Premiere am vergangenen Donnerstag wurde diesem Anspruch mehr als gerecht. Unter dem Motto „Griechischer Abend“ verwandelte sich der Kirner Marktplatz ab 18 Uhr in eine kleine Oase südländischer Lebensfreude. Sonne, Musik und Ouzo – wer den Abend erlebte, wurde mit einem Hauch Santorini belohnt. Stadtbürgermeister Frank Ensminger, Veranstalter Hasan Sarman mit Sohn Volli sowie Eisdielenchef Gianni Toldo zeigten sich rundum zufrieden mit dem Auftakt der neuen Reihe. „Die Stimmung war hervorragend, das Publikum begeistert – eine rundum gelungene Veranstaltung“, so ihr Fazit.

i Der Kirner Marktplatz war beim Griechischen Abend gut gefüllt – bei sommerlichem Wetter genossen zahlreiche Besucher die entspannte Atmosphäre, Musik und mediterrane Spezialitäten. Sebastian Schmitt

Kritik wurde jedoch auch geäußert: Nicht alle Marktplatz-Wirte hatten sich an dem Konzept beteiligt. „Da geht noch mehr“, lautete die einhellige Meinung der Organisatoren. Marktmeister Luca Schallmo lobte die Atmosphäre: „Der Abend überzeugte mit landestypischem Flair, herzlicher Gastfreundschaft und stimmungsvoller Musik.“ Für Letztere sorgte Musiker Andy Heck mit einem dezenten Live-Programm, das perfekt zum Ambiente passte – charmant, unaufdringlich und ganz ohne große Bühne. Genau das macht das neue Format aus: Statt auf lauten Konzertbetrieb setzt man auf gezielte musikalische Begleitung, direkt dort, wo die Menschen sitzen und genießen.

i Deutsches Bier zum Griechischen Abend: Bürgermeister Frank Ensminger (li.) stößt mit Aydin Özdemir an. Sebastian Schmitt

Der Duft von Gyros und gegrilltem Gemüse lag in der Luft, der Platz war gut gefüllt, das Wetter spielte mit – eine bessere Premiere hätte sich die Stadt kaum wünschen können. Auch die spontane Unterstützung aus der örtlichen Gastronomie sorgte für zufriedene Gesichter. Nach dem gelungenen Auftakt steht der nächste Termin bereits fest: Am Donnerstag, 21. August, geht es weiter mit einem „Italienischen Abend“, präsentiert von der Gelateria Venezia. Dann heißt es: Dolce Vita im Kirner Zentrum – mit Musik, Gelato und vielleicht einem Glas Rotwein unterm Sternenhimmel.