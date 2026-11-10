Vorfall in Bad Kreuznach Geldstrafe nach Hygienemängeln in Fleischabteilung Christine Jäckel 10.11.2026, 11:00 Uhr

i Beim Fleischverkauf muss auf Hygiene geachtet werden: Aufgrund der Beschwerde eines Kunden wurde ein Betrieb in Bad Kreuznach am 7. Januar kontrolliert. Andreas Arnold. Andreas Arnold/dpa/dpa-tmn

Der Betreiber des Unternehmens, das eine große Fleischabteilung hat, wurde vom Amtsgericht Bad Kreuznach zu einer Geldstrafe von 4800 Euro verurteilt. Hygienemängel waren festgestellt worden.

Äußerst mangelhafte hygienische Verhältnisse fanden die Kontrolleure der Kreisverwaltung im Januar in der Fleischabteilung eines Lebensmittelgeschäftes in Bad Kreuznach vor, weshalb es vorübergehend zu einer Teilschließung kam. Der Betreiber des Unternehmens, das eine große Fleischabteilung hat, in der Lämmer und halbe Rinder zerlegt und zu Fleischerzeugnissen verarbeitet werden, wurde jetzt vom Amtsgericht Bad Kreuznach zu einer Geldstrafe von ...







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