Der Betreiber des Unternehmens, das eine große Fleischabteilung hat, wurde vom Amtsgericht Bad Kreuznach zu einer Geldstrafe von 4800 Euro verurteilt. Hygienemängel waren festgestellt worden.
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Äußerst mangelhafte hygienische Verhältnisse fanden die Kontrolleure der Kreisverwaltung im Januar in der Fleischabteilung eines Lebensmittelgeschäftes in Bad Kreuznach vor, weshalb es vorübergehend zu einer Teilschließung kam. Der Betreiber des Unternehmens, das eine große Fleischabteilung hat, in der Lämmer und halbe Rinder zerlegt und zu Fleischerzeugnissen verarbeitet werden, wurde jetzt vom Amtsgericht Bad Kreuznach zu einer Geldstrafe von ...