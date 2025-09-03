„Die menschliche Leidenschaft für das Spiel mit dem Zufall ist universeller und essenzieller Bestandteil unserer Existenz.“ Das sagt Daniel Henzgen, Geschäftsführer Kommunikation und Compliance bei der Löwen Entertainment GmbH mit Sitz in Bingen, einer der Traditionsfirmen und sektoraler Marktführer im Geldspielgeschäft. In seinem Buch „Der Mensch, das Spiel und der Zufall“, das er zusammen mit Dominik Meier verfasste nähert er sich historisch-systematisch der Faszination des Gewinnspiels an. Doch es kann der Frömmste nicht in Frieden spielen, wenn es der bösen Staatsordnung nicht gefällt, könnte man in Abwandlung eines Sprichworts überspitzt sagen. „Staatliche Interventionsmacht“ nennt Henzgen das, was den Spielern und den Spieleanbietern die Freude nimmt und zugleich nicht in der Lage ist, illegal-krimineller Konkurrenz wirksam den Stecker zu ziehen. Daniel Henzgen wird nicht müde, diese Problematik zu thematisieren und Abhilfe zu fordern. Allerdings fehlt es nach wie vor nicht an Bedenken und Stimmen gegen jegliche Form des Geldgewinnspiels.

i Dr. Daniel Henzgen ist Geschäftsführer Kommunikation und Compliance bei Löwen Enertainment und Autor des Buchs "Das Spiel, der Mensch und der Zufall". Torsten Silz

Löwen Entertainment ist eine große Nummer in der Branche und erst recht am Traditionsstandort Bingen. Einst arbeiteten hier in den Glanzzeiten wie vor 40 Jahren 1700 Menschen. Heutzutage, nach Krisenzeiten wie Corona und Straffungsmaßnahmen, sind es noch um die 500. Seit 2003 gehört Löwen zur österreichischen Novomatic AG; die Spielhallen des Konzerns firmieren unter der Marke Admiral. Auch in der abgespeckten Form sind die „Löwen“ nach wie vor größter Gewerbesteuerzahler der Stadt am Rhein-Nahe-Eck. „Und wir möchten das auch bleiben“, sagt Daniel Henzgen im Pressegespräch angesichts eines Umsatzes, der im Vorjahr bei 340 Millionen Euro lag. Und weiter: „Darüber entscheidet aber die Landesregierung in Rheinland-Pfalz und auch die anderen Landesregierungen. Damit greift der Geschäftsführer wieder das Regulierungsthema auf. Die Regulierung der Geldspielgeräte ist eine Bundesangelegenheit, über die Spielverordnung entscheidet zunächst das Bundeswirtschaftsministerium. Über die Gesetze zu den Spielhallen entscheiden wiederum die Länder. 2027 wird eine Novelle der bundesweit gültigen Spielverordnung erwartet. Der Löwen-Manager ist „kontrolliert optimistisch“ und erhofft sich einen entscheidenden Schritt bei der Bekämpfung des illegalen Spiels und der Stärkung des legalen.

Vor zwei Jahren wurde die Zahl illegal betriebener Geräte in Deutschland auf 50.000 geschätzt. „Da sind wir längst weit drüber“, sagt Henzgen. Je mehr die illegale Seite wächst, umso mehr brechen die Umsätze im legalen Geschäft ein. Die Kontrollbehörden kämen dagegen nicht an, betont Henzgen: „Repressiv lässt sich das nicht lösen. Das schärfste Schwert im Kampf gegen die Illegalen ist ein attraktives legales Spiel.“ Bei der Regulierung sei überdreht worden, sagt der Branchenvertreter und fordert: „Man muss das Spielbedürfnis der Kunden mit legalen Geräten befriedigen, statt den legalen Markt so zu gängeln, dass die Spieler in den illegalen wandern.“ Löwen Entertainment setze auf Spielerschutz, soziales Engagement, schlägt laut Henzgen der Politik Lösungen und Stellschrauben vor, schult Vertreter von Polizei, Staatsanwaltschaft und Zoll beim Vorgehen gegen die Illegalität und tritt als Gutachter bei Razzien und Beschlagnahmungen im Milieu auf.

i Über Jahre wuchs das Unternehmen in Bingen auch baulich immer mehr. Torsten Silz

Daniel Henzgen kommt zur Grundsatzfrage: „Wie viel Freiheit lässt sich der Mensch nehmen?“- und ist überzeugt davon, dass „der Kulturkampf gegen das Glücksspiel auch ein Kampf gegen die individuelle Freiheit ist“ – eben auch, weil das Spiel seit Jahrhunderten zum Menschsein gehöre. Der Markt entwickelt sich rückläufig, auch bedingt durch Beschränkungen bei der Konzessions-und Gerätezahlen oder Abstandsgebote. Die „Löwen“ schätzen die legal betriebenen Geräte in Deutschland auf rund 160.000 Geräte – vor zehn Jahren seien es noch 260.000 gewesen, viele davon aus der Löwen-Produktion. Rund 7200 Spielhallen gebe es noch in Deutschland, rund 2000 seien verschwunden, die verbliebenen seien kleiner als früher. Das Onlinespiel entwickle sich gut, sei aber auf Jahre hinaus „ein derzeit – aufgrund der fehlgeleiteten Regulierung auch in diesem Bereich – nicht attraktives Modell“. Das wichtigste Produkt für die „Löwen“ bleibe mit weitem Abstand das Geldspielgerät für Spielhallen und Gastronomie. Das Unternehmen sei nicht in der Krise – habe jedoch viele Optimierungsmöglichkeiten nutze müssen. Man habe keine Angst vor der Zukunft. Aber „das Kamel muss durch ein Nadelöhr – und das Nadelöhr ist die Regulierung“, sagt Daniel Henzgen und stellt trotz aller Widrigkeiten für die Branche fest: „Ich bin optimistischer als vor zehn Jahren.“