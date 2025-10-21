Orgelsanierung in Abtweiler
Geld für Erneuerung der historischen Windlade sammeln
Mit einem Benefizkonzert unterstützt der Lions Club Kirn-Mittlere Nahe die Restaurierung der Orgel in Abtweiler. Von links: Stefan Hausmann, Dr. Gerhard Held, Klaus Evers, Ralf Anacker und Lukas Nickel.
Marion Unger. Unger

Die historische Orgel der Abweilerer Kirche stammt aus dem Jahr 1856/57. Die Stumm-Orgel ist dringend sanierungsbedürftig und der Förderkreis um Pfarrer a. D. Ralf Annacker sammelt. Ein Benefizkonzert mit dem Lions Club Mittlere Nahe ist geplant.

Lesezeit 2 Minuten
„Rettet die Orgel im Dorf!“ Diesen Aufruf haben sich viele Menschen in der Evangelischen Paul-Schneider-Gemeinde und darüber hinaus zu Herzen genommen. Gemeindemitglieder, Unternehmen und Organisationen spenden großzügig für die Restaurierung der Orgel in der Kirche Abtweiler.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

Top-News aus der Region