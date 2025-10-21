Orgelsanierung in Abtweiler Geld für Erneuerung der historischen Windlade sammeln Marion Unger 21.10.2025, 19:00 Uhr

i Mit einem Benefizkonzert unterstützt der Lions Club Kirn-Mittlere Nahe die Restaurierung der Orgel in Abtweiler. Von links: Stefan Hausmann, Dr. Gerhard Held, Klaus Evers, Ralf Anacker und Lukas Nickel. Marion Unger. Unger

Die historische Orgel der Abweilerer Kirche stammt aus dem Jahr 1856/57. Die Stumm-Orgel ist dringend sanierungsbedürftig und der Förderkreis um Pfarrer a. D. Ralf Annacker sammelt. Ein Benefizkonzert mit dem Lions Club Mittlere Nahe ist geplant.

„Rettet die Orgel im Dorf!“ Diesen Aufruf haben sich viele Menschen in der Evangelischen Paul-Schneider-Gemeinde und darüber hinaus zu Herzen genommen. Gemeindemitglieder, Unternehmen und Organisationen spenden großzügig für die Restaurierung der Orgel in der Kirche Abtweiler.







