Am Friedhof blättert der Putz Geld aus Kauzenburg-Stiftung für Sanierung der Kapelle Marian Ristow 16.04.2026, 21:00 Uhr

i Von außen scheint alles normal, doch das Dach der Kapelle ist wohl undicht, sodass der Putz in den Gewölbezwickeln abblättert. Nun werden die Putzschäden behoben. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Seit Jahrzehnten trotzt sie Wind und Wetter – doch jetzt zeigt die Friedhofskapelle Risse. Warum die Stadt nun in die Kasse greift, um das historische Juwel zu retten und was hinter den Kulissen der Sanierung steckt.

Eine kleinere Sanierung hat die Kapelle des Bad Kreuznacher Hauptfriedhofs nötig. Der Finanzausschuss der Stadt hat deswegen am Montagabend einstimmig dafür votiert, rund 17.364 Euro dafür auszugeben. Das Geld dazu stammt aus der liquidierten Kauzenburg-Stiftung, deren Vermögen an die Stadt übertragen worden ist.







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