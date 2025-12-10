Gelbe Karte für nächtliche „rote Zone“ in Bad Kreuznach

Die nächtliche „rote Zone“ ist in Bad Kreuznach erweitert worden. In der Hauptfußgängerzone ist Radfahren nun auch in der Zeit von 19 bis 9 Uhr tabu. Über den Sinn der Neuregelung lässt sich streiten.
In der Kreuznacher Fußgängerzone gibt es für Radfahrer „rote“ und „grüne Zonen“, an zwei Randbereichen zudem noch eine „blaue Zone“, verkehrsberuhigte Bereiche. Die „rote Zone“, in der Radfahren überhaupt nicht erlaubt ist, sondern das Rad geschoben werden muss, wurde jetzt erweitert: In der Fußgängerzone Mannheimer Straße zwischen Kornmarkt und Salinenplatz müssen Radfahrer nun auch zwischen 19 und 9 Uhr absteigen.