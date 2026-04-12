Tierischer Einsatz in Kirn Gelb, flauschig und eindeutig ohne Führerschein 12.04.2026, 18:34 Uhr

i In Gewahrsam genommen wurde der kleine "Very Important Piepser", der der Kirner Polizei am Sonntagmorgen in die Hände fiel. Sebastian Schmitt

Ein Entenküken sorgte in Kirn für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz – wie der kleine Ausreißer zum Star der Dienststelle wurde.

Von einem „tierisch wichtigen Einsatz“, zu dem sie am Sonntag gegen 11.30 Uhr gerufen wurde, berichtet die Kirner Polizei: „Aufmerksame Jogger meldeten einen ungewöhnlich kleinen Verkehrsteilnehmer – gelb, flauschig und eindeutig ohne Führerschein – mitten auf der Straße.







Artikel teilen

Artikel teilen