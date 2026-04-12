Tierischer Einsatz in Kirn: Gelb, flauschig und eindeutig ohne Führerschein
Tierischer Einsatz in Kirn
Gelb, flauschig und eindeutig ohne Führerschein
Ein Entenküken sorgte in Kirn für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz – wie der kleine Ausreißer zum Star der Dienststelle wurde.
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Von einem „tierisch wichtigen Einsatz“, zu dem sie am Sonntag gegen 11.30 Uhr gerufen wurde, berichtet die Kirner Polizei: „Aufmerksame Jogger meldeten einen ungewöhnlich kleinen Verkehrsteilnehmer – gelb, flauschig und eindeutig ohne Führerschein – mitten auf der Straße.