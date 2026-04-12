Tierischer Einsatz in Kirn
Gelb, flauschig und eindeutig ohne Führerschein
In Gewahrsam genommen wurde der kleine "Very Important Piepser", der der Kirner Polizei am Sonntagmorgen in die Hände fiel.
In Gewahrsam genommen wurde der kleine "Very Important Piepser", der der Kirner Polizei am Sonntagmorgen in die Hände fiel.
Sebastian Schmitt

Ein Entenküken sorgte in Kirn für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz – wie der kleine Ausreißer zum Star der Dienststelle wurde.

Lesezeit 1 Minute
Von einem „tierisch wichtigen Einsatz“, zu dem sie am Sonntag gegen 11.30 Uhr gerufen wurde, berichtet die Kirner Polizei: „Aufmerksame Jogger meldeten einen ungewöhnlich kleinen Verkehrsteilnehmer – gelb, flauschig und eindeutig ohne Führerschein – mitten auf der Straße.

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