Am Sonntag hat ein Flächenbrand an der Straße „An der Lindenmühle“ (nahe der Bad Kreuznacher Kläranlage) eine Grasfläche von etwa 800 Quadratmetern erfasst. Das geht aus einer Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach hervor. Der Brand drohte sich weiter auszubreiten, was mehrere Passanten dazu veranlasste, den Notruf zu wählen. Die Feuerwehr setzte drei C-Rohre und etwa 6000 Liter Wasser ein, um die Flammen zu löschen. Glutnester wurden mit Dunghaken ausgehoben und abgelöscht, bevor eine Wärmebildkamera zur Brandnachschau eingesetzt wurde. Der Einsatz, geleitet von Alexander Jodeleit, stellvertretender Zugführer des Löschbezirks Süd, war nach etwa einer Stunde beendet.