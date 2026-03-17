Originalwerke für die seltene Besetzung von Cello und Gitarre gibt es kaum. Doch die Bearbeitungen und Eigenkompositionen kommen gut an – und verweisen gekonnt auf andere Musikstile.
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„Geheimnisvolle Klangfarben und pulsierende Rhythmen lassen alte Handelswege erahnen, auf denen Karawanen einst durch weite Landschaften zogen...“, heißt es im Programm zum Konzert des Duos Burstein & Legnani im Bad Kreuznacher Schlossparkmuseum zum Eröffnungsstück „Carawan“ (aus „Echoeses of the Fairies“).