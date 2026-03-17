Konzert von Burstein & Legnani Geheimnisvolle Klangfarben begeistern in Bad Kreuznach Frank Sydow 17.03.2026, 19:00 Uhr

i Das Duo Burstein & Legnani hat im Schlossparkmuseum konzertiert. Frank Sydow

Originalwerke für die seltene Besetzung von Cello und Gitarre gibt es kaum. Doch die Bearbeitungen und Eigenkompositionen kommen gut an – und verweisen gekonnt auf andere Musikstile.

„Geheimnisvolle Klangfarben und pulsierende Rhythmen lassen alte Handelswege erahnen, auf denen Karawanen einst durch weite Landschaften zogen...“, heißt es im Programm zum Konzert des Duos Burstein & Legnani im Bad Kreuznacher Schlossparkmuseum zum Eröffnungsstück „Carawan“ (aus „Echoeses of the Fairies“).







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