Konzert von Burstein & Legnani
Geheimnisvolle Klangfarben begeistern in Bad Kreuznach
Das Duo Burstein & Legnani hat im Schlossparkmuseum konzertiert.
Das Duo Burstein & Legnani hat im Schlossparkmuseum konzertiert.
Frank Sydow

Originalwerke für die seltene Besetzung von Cello und Gitarre gibt es kaum. Doch die Bearbeitungen und Eigenkompositionen kommen gut an – und verweisen gekonnt auf andere Musikstile.

Lesezeit 2 Minuten
„Geheimnisvolle Klangfarben und pulsierende Rhythmen lassen alte Handelswege erahnen, auf denen Karawanen einst durch weite Landschaften zogen...“, heißt es im Programm zum Konzert des Duos Burstein & Legnani im Bad Kreuznacher Schlossparkmuseum zum Eröffnungsstück „Carawan“ (aus „Echoeses of the Fairies“).

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