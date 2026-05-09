Terror-Agenten aus dem Osten: Geheime Pläne: Stasi wollte Nahe-Brücken sprengen
Terror-Agenten aus dem Osten
Geheime Pläne: Stasi wollte Nahe-Brücken sprengen
Geheime Stasi-Pläne und Agenten aus dem Osten: Was steckt hinter den Anschlagsvorbereitungen auf Nahe-Brücken? Ein Blick in die Vergangenheit offenbart brisante Details.
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In seiner Propaganda bezeichnete das SED-Regime die DDR als ersten deutschen Friedensstaat, den es gegen den aggressiven westdeutschen Militarismus zu schützen gelte. Die Verteidigung des Friedens mache eine gut gerüstete Volksarmee, Betriebskampfgruppen und auch einen wachsamen Staatssicherheitsdienst erforderlich sowie eine gut gesicherte „Friedensgrenze“.