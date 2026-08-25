Unfall bei Oberstreit Gegen einen Baum geprallt: Wehr befreit Autofahrer Cordula Kabasch 25.08.2026, 21:55 Uhr

i Die Feuerwehr aus Waldböckelheim entfernte die Beifahrertür, damit der Fahrer das Auto verlassen konnte. Die Wehr aus Oberstreit legte mehrere Steckleiterteile als Aufstiegshilfe in den Graben. Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Kurz vor dem Ortseingang Oberstreit ist ein Autofahrer am Dienstag gegen einen Baum geprallt. Die Wehr musste den Mann befreien. Da er verletzt war, kam er zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die L234 war eine halbe Stunde lang voll gesperrt.

Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei einem Unfall auf der L234 zwischen Oberstreit und Waldböckelheim verletzt worden. Der Fahrer eines Dacia Sandero war kurz vor dem Ortseingang Oberstreit mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.







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