Kurz vor dem Ortseingang Oberstreit ist ein Autofahrer am Dienstag gegen einen Baum geprallt. Die Wehr musste den Mann befreien. Da er verletzt war, kam er zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die L234 war eine halbe Stunde lang voll gesperrt.
Lesezeit 1 Minute
Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei einem Unfall auf der L234 zwischen Oberstreit und Waldböckelheim verletzt worden. Der Fahrer eines Dacia Sandero war kurz vor dem Ortseingang Oberstreit mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.