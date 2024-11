Meile für Demokratie Gegen den Aufmarsch der Rechten demonstriert Josef Nürnberg 25.11.2024, 11:59 Uhr

i Jugendliche schilderten vor den rund 250 Gegendemonstranten ihre Erlebnisse von Besuchen an Orte des Grauens. Josef Nürnberg

Wie schon so häufig, nutzte die rechte Szene den Totensonntag für eine Kundgebung am „Feld des Jammers“ – nicht ohne Gegendemonstration.

Wieder einmal nutzt die rechte Szene den Totensonntag, um am Denkmal „Feld des Jammers“ in Bretzenheim an das ihrer Meinung nach geschehene Unrecht an den deutschen Kriegsgefangenen zu erinnern. Überhaupt nicht einverstanden mit dem Heldenkult zeigte sich hingegen das Bündnis „Kreuznach für Vielfalt“, das geschützt durch starke Polizeikräfte und getrennt durch Absperrungen in der sogenannten „Meile für Demokratie“ mit etwa 250 Teilnehmern gegen ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen