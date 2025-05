Die Verbreiterung des Geh- und Radwegs im Bereich der Kreuzung Winzenheimer Straße/Charles-de-Gaulle-Straße war am Mittwoch für Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP), die beiden Vorständler der Rad AG, Hermann Holste und Andreas Geers, sowie Tiefbauer Markus Neu Grund genug, die Maßnahme sich vor Ort anzuschauen. An dieser gefährlichen Stelle, wo der Weg wegen des engen Kurvenradius nicht gut einsehbar ist, konnte durch die Aufweitung des Weges in Richtung der bestehenden Böschung das Gefahrenpotenzial verringert werden.

Wobei Vertreter der Rad AG dringend Nachbesserungen fordern. „Es ist gut gemeint, aber schlecht gemacht“, hielt Holste die baulichen Veränderungen für suboptimal. Auch der OB sah ein, dass der Weg trotz der Verbreiterung an dieser Stelle nicht die erforderliche Breite von drei Metern aufweist. Das verhindert nicht zuletzt die neben dem Weg verlaufende Böschung. Wobei auch Geers in diesem Fall nicht auf den drei Metern bestand. Dagegen forderte er vehement eine Teilung des Weges durch einen Mittelstreifen. „Weil ein solcher Mittelstreifen auf einem Fahrradweg in Ingelheim gefehlt hat, kam es dort zu einem tödlichen Unfall“, berichtete Geers.

Schon früher Tempo 50 gefordert

Als Beispiel einer möglichen Lösung wurde von den Vertretern der Rad AG ein Blick auf die Radwegelösung in der Hermannstraße empfohlen. „Was wir nachjustieren können. Das werden wir noch tun“, versprach der OB. Ein wenig hatte sich Holste im Zuge der Maßnahme geärgert, dass die Rad AG nicht angehört wurde. „Hier in der Rad AG sind doch die Fachleute“, erinnerte er. Kritisch sehen die Vertreter der Radler auch, dass in diesem Kurvenbereich der Charles-de-Gaulle-Straße die Autos mit 70 Stundenkilometern fahren dürfen und die Geschwindigkeit erst nach dem Einmündungsbereich der Winzenheimer Straße auf 50 Stundenkilometer herunter geholt wird. „Das muss schon vor der Kreuzung passieren“, forderten Holste und Geers. Klar war beiden, dass Gefahren auch von Radlern selbst ausgehen. So stimmten sie Letz zu, dass es auch unter Radlern Raser gibt. Folge bei zu schnellem Fahren, könnte sein, dass die Sicht auch wegen des Bewuchses der Böschung nicht weit genug reicht, um in der Kurve noch rechtzeitig zu bremsen. Sicherlich trägt der leicht abschüssige Weg dazu bei, dass Radler von Winzenheim kommend Richtung Innenstadt oft recht schnell fahren.

Immerhin: Verbesserung wurde erreicht

Mirko Helmut Kohl wies darauf hin, dass die Verbreitung des Kurvenbereichs doch eine deutliche Verbesserung gegenüber des Ursprungszustands sei. Als Ortsvorsteher erinnerte er auch an den Wunsch des Ortsbeirates, den Geh- und Radweg zwischen Winzenheim und der Kernstadt auszubauen. „Leider besitzt die Stadt nicht alle Grundstücke parallel des Weges“, erinnerte Kohl. Der informierte während des Ortstermins über einen Vorschlag, den Ortsbeiratsmitglied Hermann Bläsius (Grüne) am Dienstagabend im Ortsbeirat gemacht hatte. Der Bläsius-Vorschlag sieht vor, dort, wo die Stadt Grundstücke besitzt, den Fahrradweg zwischen den Laternen zu verbreiten.