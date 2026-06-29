Brand bei Traisen Gefährliche Altlasten: Wieso liegt im Wald Munition? Andrea Brand 29.06.2026, 11:21 Uhr

i Meterhohe Rauchwolken steigen bei Traisen in den Himmel auf. Andrea Brand

Munition aus dem Zweiten Weltkrieg erschwert die Arbeit der Feuerwehrleute in der Nähe von Traisen. Wie sie dorthin gelangte und welche Herausforderungen damit einhergehen.

Wenn derzeit Flammen durch die Wälder am Rotenfels züngeln, ist das für die Feuerwehr kein gewöhnlicher Brand, sondern ein gefährliches Pokerspiel gegen die Geschichte. Während die Glut sich tiefer in den Boden frisst, schwingt eine latente Gefahr mit, die seit über 80 Jahren auf den richtigen Auslöser wartet: Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg.







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