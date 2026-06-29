Brand bei Traisen
Gefährliche Altlasten: Wieso liegt im Wald Munition?
Meterhohe Rauchwolken steigen bei Traisen in den Himmel auf.
Meterhohe Rauchwolken steigen bei Traisen in den Himmel auf.
Andrea Brand

Munition aus dem Zweiten Weltkrieg erschwert die Arbeit der Feuerwehrleute in der Nähe von Traisen. Wie sie dorthin gelangte und welche Herausforderungen damit einhergehen.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn derzeit Flammen durch die Wälder am Rotenfels züngeln, ist das für die Feuerwehr kein gewöhnlicher Brand, sondern ein gefährliches Pokerspiel gegen die Geschichte. Während die Glut sich tiefer in den Boden frisst, schwingt eine latente Gefahr mit, die seit über 80 Jahren auf den richtigen Auslöser wartet: Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren