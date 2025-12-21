Gedichte in mal großer Pose, mal entspannt präsentiert

Bereits zum dritten Mal war SWR-Moderator Martin Seidler mit Gedichten und Liedern zum im Kirner Land. Haus Horbach war voll bestezt und zum Abschluss sammelte Seidler persönlich Spenden für zwei an Covid-Impfschäden erkrankte Kinder.

„Ich bin der Martin für Euch, nicht der Herr Seidler!“ Der SWR-Moderator und Conférencier, der da entspannt auf der Bühne im voll besetzten Haus Horbach sitzt, plaudert, rezitiert und singt, meint es ernst mit dem Du.

Die Verbundenheit mit dem Kirner Land gründet auf der Verbindung mit der Soonwaldstiftung.