An die Namen erinnert Gedenken an Sobernheimer Juden zur Pogromnacht Wilhelm Meyer 12.11.2025, 21:00 Uhr

i Das Kernstück des Gedenkens bleibt die Verlesung der Namen der Opfer des nationalsozialistischen Terrors und das Anzünden einer Kerze des Gedenkens, wie es hier Maria Eßling tut. Wilhelm Meyer

Im Zentrum des ökumenischen Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus stand die Verlesung der Namen jener Sobernheimer Bürger.

87 Jahre nach den Geschehnissen der Pogromnacht im November 1938 erinnerten die evangelische Paul-Schneider-Gemeinde, die katholische St.-Willigis-Gemeinde, der Arbeitskreis Synagoge des Kulturforums Bad Sobernheim und das Emanuel-Felke-Gymnasium (EFG) in einem ökumenischen Gedenken an das Schicksal der Bürger Sobernheims jüdischen Glaubens während der Zeit des Nationalsozialismus.







Artikel teilen

Artikel teilen