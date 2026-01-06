SPD Nahe-Glan Gedenken an Simon und Kritik an Ruegenberg Bernd Hey 06.01.2026, 19:00 Uhr

i Wahlkreisabgeordneter Markus Stein (von links), SPD-Stadtverbandschef Christian Keiper, Sonja Bräuer vom Gemeindeverband Nahe-Glan, Staatssekretär Denis Alt und VG-Bürgermeister Uwe Engelmann gedachten allesamt beim Neujahrsempfang im Bürgerhaus „Alte Grundschule“ dem verstorbenen Kreisvorsitzenden Michael Simon: „Ein Kümmerer fehlt“. Bernd Hey. Bernd Hey.

Zum Neujahrsempfang des SPD-Stadt- und Gemeindeverbands wurde Stadtbürgermeister Ruegenberg zwar nicht namentlich genannt, aber schwer in die Kritik genommen. Gedacht wurde des jung verstorbenen Kreisvorsitzenden Michael Simon.

Der Neujahrsempfang des SPD-Stadtverbands und des Gemeindeverbands Nahe-Glan wurde zum Gedenken des SPD-Landtagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden Michael Simon genutzt, der am 31. Dezember 54-jährig plötzlich und unerwartet verstarb.Die beiden Vorsitzenden Christian Keiper (Stadtverband) und Sonja Bräuer erklärten, sie seien in tiefer Trauer um einen liebenswerten Menschen und fleißigen Kümmerer: Michael Simon habe für Zusammenhalt und ...







