Gedenken an Simon und Kritik an Ruegenberg

Zum Neujahrsempfang des SPD-Stadt- und Gemeindeverbands wurde Stadtbürgermeister Ruegenberg zwar nicht namentlich genannt, aber schwer in die Kritik genommen. Gedacht wurde des jung verstorbenen Kreisvorsitzenden Michael Simon.
Der Neujahrsempfang des SPD-Stadtverbands und des Gemeindeverbands Nahe-Glan wurde zum Gedenken des SPD-Landtagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden Michael Simon genutzt, der am 31. Dezember 54-jährig plötzlich und unerwartet verstarb.Die beiden Vorsitzenden Christian Keiper (Stadtverband) und Sonja Bräuer erklärten, sie seien in tiefer Trauer um einen liebenswerten Menschen und fleißigen Kümmerer: Michael Simon habe für Zusammenhalt und ...