Bildung im Kreis Bad Kreuznach Geburtenrückgang: Schulen stehen vor großen Umbrüchen Cordula Kabasch 14.08.2026, 19:00 Uhr

i Wolf Krämer-Mandeau vom Bonner Planungsbüro Biregio stellte mit Landrätin Bettina Dickes im Schulträgerausschuss die Entwicklung der Schülerzahlen und ihre Folgen dar. Cordula Kabasch

Angesichts des umfangreichen Zahlenwerks mussten die Mitglieder des Kreis-Schulträgerauschusses den Schulentwicklungsplan erst einmal sacken lassen. Eine mögliche Zusammenlegung der Realschulen plus in Kirn wurde zunächst kritisch betrachtet.

Die Vorstellung des Schulentwicklungsplanes für den Kreis Bad Kreuznach wurde im Schulträgerausschuss am Donnerstag eher verhalten zur Kenntnis genommen – obwohl er absehbar mit erheblichen Veränderungen der Schullandschaft einhergeht. Die sinkenden Geburtenzahlen treffen insbesondere die weiterführenden Schulen in Kirn, sodass Landrätin Bettina Dickes für die Zukunft nur zwei Möglichkeiten sieht: Zusammenlegung der Realschulen plus Auf Kyrau ...







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