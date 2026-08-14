Angesichts des umfangreichen Zahlenwerks mussten die Mitglieder des Kreis-Schulträgerauschusses den Schulentwicklungsplan erst einmal sacken lassen. Eine mögliche Zusammenlegung der Realschulen plus in Kirn wurde zunächst kritisch betrachtet.
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Die Vorstellung des Schulentwicklungsplanes für den Kreis Bad Kreuznach wurde im Schulträgerausschuss am Donnerstag eher verhalten zur Kenntnis genommen – obwohl er absehbar mit erheblichen Veränderungen der Schullandschaft einhergeht. Die sinkenden Geburtenzahlen treffen insbesondere die weiterführenden Schulen in Kirn, sodass Landrätin Bettina Dickes für die Zukunft nur zwei Möglichkeiten sieht: Zusammenlegung der Realschulen plus Auf Kyrau ...