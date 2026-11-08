Versteigerung in Römerhalle
Gebote für Magnumflaschen in astronomischer Höhe
Bei der Versteiegerung des VDP Nahe im Museum Römerhalle wurde ein Umsatz von 1,196 Millionen Euro erzielt.
Bei der Versteiegerung des VDP Nahe im Museum Römerhalle wurde ein Umsatz von 1,196 Millionen Euro erzielt.
Norbert Krupp. Nobert Krupp

Bei der Weinversteigerung in der Kreuznacher Römerhalle waren Bieter aus der ganzen Welt dabei, und sie ließen sich nicht lumpen. Der Umsatz kletterte auf 1,196 Millionen Euro. Sensationelle 19.000 Euro wurden für zwei Doppelmagnum-Flaschen gezahlt.

Lesezeit 2 Minuten
Rund 1,196 Millionen Euro Umsatz erzielte die dreistündige Versteigerung des VDP Nahe im Museum Römerhalle, bei der 14 Weingüter, auch von der Ahr, aus Rheinhessen und der Pfalz, insgesamt 4.489 Flaschen vermarkten konnten. Weinbegeisterte in aller Welt, von New York bis Singapur, konnten dank Internet-Liveübertragung per Youtube die Auktion mitverfolgen und Gebote abgeben.
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Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

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