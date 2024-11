Im Freilichtmuseum ging es herbstlich zu - Mehrere Stände widmeten sich ganz neuen Bereichen Geballte Kompetenz beim Pflanzenmarkt im Freilichtmuseum: Gartenfans können dort viel lernen Wilhelm Meyer 14.10.2024, 13:00 Uhr

i Erste zarte Sonnenstrahlen lockten schon am Samstagnachmittag Besucher zum herbstlichen Pflanzenmarkt ins Freilichtmuseum Bad Sobernheim. Was im nächsten Jahr im Garten wächst, wenn man den Samen mitnimmt, konnte man an so manchem Stand noch aktuell sehen. Foto: Wilhelm Meyer Wilhelm Meyer. Wilhelm Meyer

Die beste Pflanzzeit ist der Herbst. Der große Pflanzenmarkt im Bad Sobernheimer Freilichtmuseum lockte daher zahlreiche Gartenfans an, die sich mit Sträuchern, Obstbäumen, aber auch Stauden und Nutzpflanzen eindecken konnten.

„Zur besten Pflanzzeit für Gartenpflanzen geht das größte Freilichtmuseum in Rheinland-Pfalz noch einmal in die Vollen“, hieß es in der Ankündigung. Und darauf hatten zahlreiche Garten- und Pflanzenliebhaber schon gewartet. Frühjahr ist Aufbruch, Sehnsucht, das Bunt der Blüher endlich im Garten, Vorgarten oder auf dem Balkon zu sehen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen