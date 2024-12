Sanierungsfall Poststraße Gebäude der VG-Werke Nahe-Glan muss umgebaut werden 13.12.2024, 13:00 Uhr

i Der imposante Klinkerbau der VG-Werke in der Bad Sobernheimer Poststraße ist ein Sanierungsfall. Bernd Hey

Imposant sieht er aus, der historische Klinkerbau in der Bad Sobernheimer Poststraße, der um 1900 entstanden ist. Allerdings ist der Sitz der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan sanierungsbedürftig und muss erweitert werden.

Von außen sieht das historische Backsteingebäude in der Poststraße in Bad Sobernheim beeindruckend aus. Doch die Mitarbeiter, die im Hauptsitz der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan arbeiten, dürften von ihren Arbeitsbedingungen nicht begeistert sein. Der Altbau ist im Innern sichtbar in die Jahre gekommen, Sanitärräume und Küche sind vorsintflutlich, Fundament und Wände teilweise nass.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen