GDKE: Odernheimer Römerkelter darf überbaut werden

Die Denkmalschützer der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) in Koblenz sind ebenso wie der Mainzer Historiker Michael Matheus sicher, dass der archäologische Fund im Odernheimer Neubaugebiet eine Kelteranlage aus der Römerzeit ist.

„Wir sind überzeugt, dass das etwas Besonderes ist“, sagte der stellvertretende Landesarchäologe Ulrich Himmelmann im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Kelter sei die erste aus der Römerzeit, die in der Region Nahe und Rheinhessen gefunden wurde. „An der Mosel und in der Pfalz existieren mehrere römische Keltern.“ Wissenschaftler Matheus hatte betont, dass mit dem Fund der Odernheimer Kelter erstmals ein sicherer Nachweis für Weinanbau in römischer Zeit in der Region gelungen sei.

Weil der Befund auch aus Sicht der Landesdenkmalschützer bedeutend ist, habe man sich dafür ausgesprochen, dass die Kelter erhalten werden soll. Dies bedeutet laut GDKE aber ausdrücklich nicht, dass die Anlage ausgegraben und konserviert werden muss. „Wir haben kein Problem, wenn das Ganze überbaut wird“, betonte Himmelmann. Voraussetzung sei, dass bestimmte Auflagen zum Schutz der Überreste eingehalten werden. Dazu zähle unter anderem, dass der Neubau keinen Keller haben darf und dass die Versorgungsleitungen den Fund nicht beeinträchtigen dürfen.

Mehrere Funde im Baugebiet „Am Lettweilerweg“

Bei den übrigen antiken Funden im Baugebiet „Am Lettweilerweg“ war ein Erhalt aus Sicht der GDKE nicht notwendig. Teils wurden die Fundstücke ausgegraben und mitgenommen, teils blieben sie im Boden, aber die Grundstücke durften ohne weitere Auflagen bebaut werden. „Wir haben alles dokumentiert, vermessen und fotografiert“, erläuterte Himmelmann.

i Als für den Odernheimer Grabungshelfer und Hans Peter Kersting (links) und Günter Brücken von der GDKE noch alles nur begründete Vermutung war: Beginn der Grabungen auf dem Grundstück. Inzwischen ist klar, dass dort eine römische Kelteranlage überdauert hat. Wilhelm Mayer. Wilhelm Meyer

„Wir sind da heute schon deutlich weiter als vor 20 oder 30 Jahren, und die folgenden Generationen werden noch andere Möglichkeiten haben.“

Landesarchäologin Heike Otto

GDKE-Landesarchäologin Heike Otto ergänzte, dass Untersuchungen, mit welchen Schichten die Anlagen verfüllt sind, mindestens so aufschlussreich sind, wie die Steine und anderen Fundstücke selbst. So könnten etwa Holzbefunde im Erdreich auf Fachwerkbauten hinweisen. „Wir sind da heute schon deutlich weiter als vor 20 oder 30 Jahren, und die folgenden Generationen werden noch andere Möglichkeiten haben.“

i Diese Mauern sind Überreste der einzigen Kelter aus der Römerzeit, die bisher im Bereich Nahe und Rheinhessen gefunden wurde. Daher ist es ein historisch bedeutender Fund. Wilhelm Meyer

Die Landesarchäologie versuche daher, Ausgrabungen möglichst zu vermeiden, weil dabei alle diese Befunde zerstört werden. Oft sei es möglich, noch in der Planungsphase Straßen oder die beabsichtigte Bebauung so zu verschieben, dass gar nicht erst in archäologische Bestände eingegriffen werden müsse, berichtete Himmelmann.

100 Grabungen pro Jahr in Rheinland-Pfalz

In Odernheim war dies nicht möglich, da das Baugebiet für die Ortsentwicklung wichtig gewesen sei, erläuterte der Archäologe. „Da müssen wir dann Kompromisse eingehen.“ Das Denkmalschutzgesetz sehe zudem für alle Auflagen Verhältnismäßigkeit vor. „Es ist immer die Kunst, alle Belange unter einen Hut zu bringen.“ In jedem Jahr gebe es in Rheinland-Pfalz 4000 bis 5000 Verfahren dieser Art, daraus werden laut Himmelmann allerdings letztlich nur 100 Grabungen. „Vieles ist durch Umplanungen lösbar.“

„Es gibt keinen Topf im GDKE, um Fundstätten aufzukaufen.“

Landesarchäologin Heike Otto

Wenn ein Fund so bedeutend ist, dass er konserviert und als kulturhistorische Stätte öffentlich zugänglich gemacht werden soll, würde im Einzelfall versucht, mit dem Ministerium und der Gemeinde eine individuelle Lösung zu finden. „Es gibt aber keinen Topf im GDKE, um Fundstätten aufzukaufen“, betonte Otto. Für die Weinkelter in Odernheim sehen sie und ihr Team diese Notwendigkeit aber ohnehin nicht.

Touristenstätte: Förderverein müsste Geld aufbringen

Sollte die Kelter im Weindorf Odernheim erhalten, konserviert und als Touristenstätte für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wie Michael Matheus es sich mit seiner Initiative vorstellt, müsste sich demnach ein Förderverein finden, der das Geld aufbringt, um das Gelände zu kaufen – sofern die Familie, die dort bauen will überhaupt einverstanden ist –, der dazu ein realisierbares Konzept vorlegt und ebenso in die Konservierung und Sicherung der römischen Mauerreste investiert. Ortsbürgermeister Achim Schick hat mit Blick auf die notleidenden kommunalen Haushalte bereits abgewinkt, sich finanziell an einer solchen Initiative zu beteiligen.

i Im Sommer 2024 waren die Mauern der Römerkelter freigelegt worden. Professor Michael Matheus (Mitte) hatte die Fundstelle im August gemeinsam mit den Odernheimern Hans Peter Kersting (links) und Günter Brücken begutachtet. Gabriele Turban-Lang

Für die Familie, die in Oderheim auf dem Grundstück ihr Eigenheim bauen will, ist die GDKE-Entscheidung vermutlich eine gute Nachricht. Der Bescheid liege bereits der Kreisverwaltung vor, die nun die Baugenehmigung mit den entsprechenden Auflagen erteilen dürfe, berichtete Himmelmann. Eine Entschädigung dafür, dass die Nutzung ihres Grundstücks eingeschränkt ist, weil kein Keller möglich ist, hat die Familie nach seinen Angaben nicht zu erwarten. „Die archäologischen Überreste im Neubaugebiet waren allen Käufern bekannt, bevor sie dort Grundstücke gekauft haben. Die Baugenehmigungen wurden vorbehaltlich der Ergebnisse der Grabungen erteilt.“