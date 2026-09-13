Eröffnung am 8. Dezember Gau-Bickelheim bekommt einen McDonald’s Norbert Krupp 13.09.2026, 11:00 Uhr

i Marcel Weidmann an der Baustelle des neuen McDonald’s-Restaurants an der Autobahnabfahrt Gau-Bickelheim, zwischen Tankstelle und Trigema-Werksverkauf. Er präsentiert eine Visualisierung, wie das Gebäude bald aussehen soll. Norbert Krupp

Das Fast-Food-Restaurant soll am 8. Dezember eröffnen – 175 Plätze im Innen- und Außenbereich warten auf Besucher

Eines der modernsten McDonald’s-Restaurants entsteht gerade an der Autobahnabfahrt Gau-Bickelheim, auf der Fläche zwischen der demnächst wieder geöffneten Tankstelle und dem Trigema-Werksverkauf. Der Hamburger Konzern lässt hier auf einem rund 4300 Quadratmeter großen Grundstück ein innovatives Restaurantkonzept realisieren, das ein besseres Besuchserlebnis sowie gesteigerten Komfort für die Mitarbeitenden bieten soll.







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