Das Fast-Food-Restaurant soll am 8. Dezember eröffnen – 175 Plätze im Innen- und Außenbereich warten auf Besucher
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Eines der modernsten McDonald’s-Restaurants entsteht gerade an der Autobahnabfahrt Gau-Bickelheim, auf der Fläche zwischen der demnächst wieder geöffneten Tankstelle und dem Trigema-Werksverkauf. Der Hamburger Konzern lässt hier auf einem rund 4300 Quadratmeter großen Grundstück ein innovatives Restaurantkonzept realisieren, das ein besseres Besuchserlebnis sowie gesteigerten Komfort für die Mitarbeitenden bieten soll.