In die Gastronomie am Schmittenstollen zieht mit einem neuen Pächter auch ein neuer Wind ein: Michael Kammerowski will regionale Gerichte in einer rustikalen Atmosphäre anbieten. Seine Pläne stellte er nun vor.

Pünktlich zum Frühlingsanfang am Donnerstag stellte die Verbandsgemeinde Rüdesheim mit Michael Kammerowski den neuen Pächter der Gastronomie am Schmittenstollen vor. Wie im Frühling die Natur aufbricht, so hoffen Bürgermeister Markus Lüttger und VG-Touristikerin Sophia Volk auf ein Aufblühen der Gastonomie des Besucherbergwerkes.

Der neue Stollen-Gastronom gewährte am Donnerstag schon einmal Einblicke in das, was den Wanderer und Besucher des Schmittenstollens ab Samstag, 29. März, erwartet. Zunächst einmal ist der künftige Arbeitsplatz Kammerowskis, der auf dem Montforter Hof bei Hallgarten wohnt, kaum wieder zu erkennen und erlaubt dem gelernten Küchenmeister variantenreich zu kochen. Laut eigener Aussage liege sein Fokus auf einer harmonischen Verbindung von regionalen Produkten in einer gemütlich rustikalen Atmosphäre, die einen Besuch des Bergwerkes perfekt abrunden soll. Der Schwerpunkt seiner Küche ist auf regionale und saisonalen Zutaten wie Wein, Obst, Fleisch und Wild gerichtet. Kammerowski verspricht wechselnde Tagesgerichte, sodass es sich lohnt, immer einmal wieder vorbeizuschauen.

Auch kleinere Gerichte stehen auf der Karte

Daneben möchte er auch kleinere Gerichte anbieten, die ideal nach einer Wanderung oder einer Bergwerksführung sind. „Es gibt auch Speisen zu kleinen Preisen und selbstverständlich auch die Portion Pommes“, verspricht der Gastronom. Zudem plant er besondere Veranstaltungsformate.

Der Blick in Kammerowskis berufliche Vita unterstreicht: Der Mann hat das Zeug dazu, seine Pläne umzusetzen. Deutlich gemacht hat er das bereits als ehemaliger Betreiber und Inhaber einer Weinstube in der Mainzer Altstadt. Auch im historischen und touristischem Ambiente fühlt er sich Zuhause. Als langjähriger Vorständler im Förderverein Mainzer Garnisonsmuseum auf der Zitadelle ist er bei verschiedensten Veranstaltungen für die gastronomische Ausrichtung zuständig.

Schmittenstollen soll noch attraktiver werden

Lüttger und Volk wissen um die Anziehungskraft des einstigen Quecksilberbergwerkes und darum investiert die Verbandsgemeinde Rüdesheim nach besten Kräften. Wobei Lüttger aus seinem Herz keine Mördergrube macht und sich auch finanzielle Unterstützung der angrenzenden Verbandsgemeinde Bad Kreuznach wünschen würde. „Denn diese Verbandsgemeinde profitiert möglicherweise noch mehr als wir vom Stollen“, erklärte Lüttger.

Im Rahmen der Vorstellung des neuen Gastronomen ging Lüttger auch auf Pläne ein, den Schmittenstollen noch attraktiver zu machen. Geplant ist der Abriss des derzeitigen Außengastonomiegebäudes, dass durch einen formschönen Bau mit gläsernen Schiebetüren, der sich der Landschaft anpasst, ersetzt werden soll. Auch die in die Jahre gekommenen Toilettenanlagen sollen aufgehübscht werden. Doch bevor hier ein Umbau beginnen kann, braucht man zunächst eine Trockentoilette. Neue Schutzkleidung für Stollenbesucher soll zudem beschafft werden. Lüttger setzt auf die Förderung aus dem Leader-Programm. Warum das alles? Da gibt es für Lüttger keine zwei Meinungen: „Der Stollen hat ein Alleinstellungsmerkmal.“