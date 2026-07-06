Verein hat sich aufgelöst Gastland Nahe fehlt es an Nachfolgern und löst sich auf Christine Jäckel 06.07.2026, 09:00 Uhr

i Zwölfmal fand das Ballonfahrertreffen am Rotenfels statt, das eine der schönsten Seiten der Region zum Leuchten brachte. Elfriede Henrich

Seit Jahrzehnten gab der Verein Gastland Nahe alles, um auf die Region aufmerksam zu machen und organisierte viele erfolgreiche Aktionen. Gegründet wurde er 1986 von Ehrenamtlern als Fremdenverkehrsförderungsverein. Jetzt ist es damit vorbei.

Wie es sich für einen Verein gehört, der die schönen Seiten des Weinbaugebietes Nahe herausstellen will, war Gastland Nahe von Herbst zu Herbst bei vielen Anlässen aktiv. Ob Kreuznacher Jahrmarkt, Bauernmarkt in der Weinbauschule oder Naheweinkönginnenwahl: Die Vorsitzenden, angefangen mit Elmar Pieroth und seinem rührigen Vize Hugo Dämgen über Reiner Jäck und zuletzt Matthias Harke waren immer präsent.







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