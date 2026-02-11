Wärmeplanung schreitet voran Gasheizungen in Bad Kreuznach vor dem Aus? Josef Nürnberg 11.02.2026, 19:00 Uhr

i Flusswärme ist eine Option, ein Nahwärmenetz zu speisen. Die Nahe wäre dazu geeignet. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Bad Kreuznach stellt die Weichen für die Zukunft: Gasheizungen könnten bald Geschichte sein. Doch der Weg zu klimafreundlicher Wärme ist lang – und voller Herausforderungen.

Nach der Bürger-Informationsveranstaltung zur kommunalen Wärmeplanung am Montag im Ratssaal steht fest, dass Gasheizungen mittelfristig ein Auslaufmodell sind, zumindest dort, wo sich ein Wärmenetz lohnt. Annika Litzinger und Katrin Rauland von der MVV Regioplan GmbH stellten ihre Untersuchungen zum Ist-Zustand der Wärmeversorgung in Bad Kreuznach vor, zeigten Lösungen einer künftigen Wärmeplanung auf und identifizierten Gebiete, die im Hinblick ...







