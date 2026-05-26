Am Dienstag, 26. Mai, ist die Feuerwehr kurz nach 15 Uhr zu einer Gasausströmung in der Hauptstraße in Raumbach alarmiert worden. Nachbarn hatten zischende Geräusche an einem Gastank gehört und einen deutlichen Gasgeruch wahrgenommen. Die Feuerwehr bestätigte die Gasausströmung und räumte umgehend die umliegenden Wohngebäude. Der Bereich wurde auf eine mögliche Explosionsgefahr untersucht. Über das Modulare Warnsystem wurde die Bevölkerung angewiesen, den Bereich zu meiden. Der Gastank wurde gekühlt, um die Gasausströmung zu reduzieren.

Schließlich konnte ein Unternehmen das Gas aus dem Tank entnehmen und die Gefahr beseitigen. Die Bewohner kamen vorübergehend bei Nachbarn und Bekannten unter. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes blieben die Hauptstraße in Raumbach und die Ortszufahrten voll gesperrt. Die Ursache des Gasaustritts ist noch unklar. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Raumbach, Meisenheim, Odernheim, Bad Sobernheim und Odenbach sowie der Gefahrstoffzug des Landkreises Bad Kreuznach und die Drohne der Verbandsgemeinde Rüdesheim. Auch Polizei und Rettungsdienst waren beteiligt. Der Einsatz endete gegen 19 Uhr.