Zum Mai’n Sonntag in Meisenheim haben sich etwa 60 Beschicker angemeldet, darunter auswärtige Markthändler und einheimische Vereine und Schulen. Einer der Höhepunkte wird der Luftballonregen am Untertor sein.

Rund 60 Beschicker sind für den Mai'n Sonntag mit Gartenmesse im Stadtpark und Fahrzeugschau am Sonntag, 4. Mai, ab 11 Uhr angemeldet. Von 13 bis 18 Uhr sind auch die Geschäfte geöffnet. Erstmals seit langer Zeit betreibt die Werbegemeinschaft Blickpunkt einen Getränkestand am Marktplatz. Neben zahlreichen auswärtigen Markthändlern, die mit ihrem breit gefächerten Angebot teils seit Jahrzehnten die Meisenheimer Märkte bestücken, beteiligen sich auch einheimische Vereine, Schulen und Einrichtungen und natürlich die Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag.

Hauptattraktion ist der Luftballonregen am Untertor um 15 Uhr. In den gut 300 Luftballons sind Fünf-Euro-Gutscheine im Wert von mehr als 400 Euro versteckt. Die Ballons werden am morgigen Samstag, 13 Uhr, in der ehemaligen Gaststätte zum Untertor mit Luft und einige auch mit Fünf-Euro-Gutscheinen gefüllt.

„ Wir können zum Markt ein bunt gemischtes Angebot präsentieren.“

Blickpunkt-Vorsitzende Christina Reich

„Wir können zum Markt ein bunt gemischtes Angebot präsentieren. Auch die Saarstraße wird mit verschiedenen Ausstellern und Flohmarkt belebt sein, der Stadtpark ist ebenfalls gut bestückt“, freut sich die Blickpunkt-Vorsitzende Christina Reich, die mit ihrer Stellvertreterin Andrea Gräff-Schuck, Kassenwartin Elke Graf und Beisitzer Frank Dietz die Standplätze am großen Stadtplan eingezeichnet hat. Sie sind am Sonntag zeitig im Einsatz, um die Standbetreiber auf ihre Stellplätze einzuweisen. Denn auch dabei ist einiges zu beachten, wie Strom- und Wasseranschlüsse, Länge und Tiefe der Marktstände und mehr. Die Vorarbeit hat Helge Stolz mit dem Einladen der Marktbeschicker und dem Erstellen einer Liste bereits geleistet.

Laut der Planung baut die Garten-AG des Paul-Schneider-Gymnasiums unter Leitung von Lehrer Michael Schmitz im Stadtpark ihren Jungpflanzenverkauf auf. Zu erwerben sind Tomaten-, Paprika-, Chili-, Physalis-, Gurken-, Kürbis- und Zucchini-Setzlinge. Auch gibt es eine Tombola der VG-Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ im Stadtpark mit tollen Preisen, die von Gewerbetreibenden aus Meisenheim und Umgebung gespendet wurden. Die Feuerwehr Meisenheim mit Jugend- und Bambinigruppe hält im Stadtpark alkoholfreie Getränke und Waffeln für die kleinen Besucher bereit und betreibt einen Weinstand, den der stellvertretende Wehrleiter der VG Nahe-Glan, Daniel Grossarth, mit edlen Tropfen aus seinem Weingut in Odernheim bestückt.

Kunsthandwerk, Keramik und Gartendekoration

Der Bioladen aus Obermoschel, Kunsthandwerk, Keramik, Gartendekoration und mehr sind ebenfalls im Stadtpark zu finden, während sich in der Altstadt traditionelle Markthändler tummeln, die ein interessantes Angebot bereithalten, das von Textilien und Gewürzen über Leder- und Stahlwaren bis zu Wurstwaren des Wurstlädchens Pfalz aus Gangloff reicht. Eine Kinder-Eisenbahn wird ihre Runden drehen und die Schminkstation, die Firma Beinbrech unterstützt, ist ebenfalls besetzt. Das Meisenheimer Autohaus Rech präsentiert eine Auswahl seiner aktuellen E-Bike-Kollektion an der Sparkasse Rhein-Nahe. Weitere Autohäuser sind ebenfalls angemeldet.