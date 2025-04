Eine Gartenlaube und ein daneben geparktes Auto sind am Sonntag bei einem Brand nahezu vollständig zerstört worden. Das Feuer in der Gartenlaube in der Königsberger Straße war nach Angaben der Polizei Bad Kreuznach am Sonntag gegen 13.48 Uhr ausgebrochen. Als Polizei und Feuerwehr vor Ort ankamen, waren eine starke Rauchentwicklung und Feuer erkennbar. Obwohl die Feuerwehr schnell den Brand bekämpfte, konnte nicht verhindert werden, dass die Flammen auf einen neben der Gartenlaube geparkten Personenkraftwagen übergriffen, so die Polizei. Laube und Fahrzeug wurden daher fast komplett zerstört. Der genaue Sachschaden konnte laut Polizei zunächst noch nicht beziffert werden. Glücklicherweise seien durch das Feuer keine Personen verletzt worden. Die Kriminalpolizei sei nun mit den weiteren Ermittlungen zur Brandentstehung befasst. red