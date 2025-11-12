Gartenhütte brennt lichterloh

Eine Gartenhütte brannte am Dienstagabend lichterloh in der Nähe des Gemeindebauhofs. Die Brandursache ist bislang unklar. Zu Beginn lautete das Alarmstichwort für die Feuerwehr Rüdesheim: „Unklare Rauchentwicklung im Bereich der Rüdesheimer Industriestraße“. Noch während des Ausrückens gingen weitere Notrufe bei der Leitstelle ein, in denen Anrufer nun auch von offenen Flammen berichteten.

Bei Ankunft der Feuerwehr stand die hölzerne Gartenhütte von etwa 20 Quadratmetern Fläche in Vollbrand. Einsatzleiter Martin Barth und seine Mannschaft setzten zur Brandbekämpfung zwei C-Rohre unter Atemschutz ein. Sie konnten das Feuer zügig löschen. Die Einsatzstelle wurde ausgeleuchtet, und das Brandgut wurde für die Nachlöscharbeiten auseinandergezogen. Dabei kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Die Polizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen Mitternacht konnten die 17 eingesetzten Kräfte den Einsatz beenden.