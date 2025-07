In der Nacht zum Dienstag brannte ein Gartenhaus in Waldböckelheim völlig nieder. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte das Gebäude nicht gerettet werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Ein Gartenhaus brannte in der Nacht auf Dienstag auf einem Gartengrundstück in der Waldböckelheimer Gemarkung „An der Lehmkaul“ nieder. Trotz des schnellen Einsatzes der Waldböckelheimer Feuerwehr konnte das Häuschen nicht mehr gerettet werden.

Um 4.47 Uhr wurden die Feuerwehreinheit Waldböckelhei m und die VG-Wehrleitung mitsamt der Feuerwehreinsatzzentrale in Rüdesheim und dem Einsatzleitwagen aus Hargesheim-Roxheim alarmiert. Bereits auf der Anfahrt zum Gerätehaus konnten die Aktiven aus Waldböckelheim den Feuerschein in der Gemarkung nördlich der B41 deutlich wahrnehmen.

i Feuerwehrleute löschen die letzten Flammen des niedergebrannten Gartenhauses in Waldböckelheim. Christian Burkard/Feuerwehr Waldböckelheim

Als das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug an der Einsatzstelle eintraf, brannte das kleine hölzerne Gebäude mit einer Fläche von rund 20 Quadratmetern bereits in voller Ausdehnung. Ein Atemschutztrupp bekämpfte die Flammen mit einem C-Rohr, die Wasserversorgung an der abgelegenen Einsatzstelle wurde durch das Tanklöschfahrzeug aus Waldböckelheim sichergestellt. Bei den anschließenden Nachlöscharbeiten kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz.

„Die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei Bad Kreuznach war mit einer Streifenwagenbesatzung vor Ort und nahm den Vorfall auf“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr der VG Rüdesheim. Gegen 6 Uhr konnte der Einsatz der insgesamt 28 eingesetzten Kräfte der Feuerwehren unter Einsatzleitung von Wehrführer-Stellvertreter Thomas Funck beendet werden.