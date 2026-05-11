Maiwunder und Romantik
Gartenfest auf Schloss Dhaun begeistert Besucher
Zwischen Pflanzen, Kunsthandwerk und Kulinarik wurde der Schlosspark zur lebendigen Festlandschaft.
Zwischen Pflanzen, Kunsthandwerk und Kulinarik wurde der Schlosspark zur lebendigen Festlandschaft.
Sebastian Schmitt

Schloss Dhaun verwandelte sich an zwei Maitagen in eine blühende Festlandschaft. 63 Aussteller, Musik, Handwerk und internationale Spezialitäten lockten Hunderte Besucher zum Schlendern, Probieren und Staunen.

Lesezeit 2 Minuten
Besser hätte das Wetter kaum passen können: Vor dem Wochenende Regen, nach dem Wochenende wieder Regen, doch zum Romantischen Gartenfest auf Schloss Dhaun zeigte sich der Mai von seiner schönsten Seite. Bei angenehmen 23 Grad, Sonnenschein und frischem Grün wurde die historische Anlage an beiden Tagen zur Bühne für Gartenfreunde, Genießer, Familien und neugierige Besucher.

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