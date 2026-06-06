Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Garten statt Kreistag: Rainer geht in den Ruhestand Marian Ristow 06.06.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Jens Weber. Marian Ristow

Rainer Gräff, ehemaliger Redaktionsleiter, geschätzter Journalist und eloquenter Schreiber, tritt in den Ruhestand. Das geht nicht ganz ohne Würdigung – auch wenn ihm das vielleicht gar nicht so recht ist.

Vermutlich dachte er (wer damit gemeint ist, verrate ich ein paar Zeilen weiter unten), er könnte sich heimlich, still und leise, ohne große Würdigung und ein bisschen Tamtam, in den Ruhestand verabschieden. Nun, das geht natürlich nicht. Denn mit Rainer Gräff hat sich nicht irgendjemand auf die andere Seite der Berufstätigkeit begeben, sondern jemand, den viele Menschen von Kirn bis Mainz in seinen unterschiedlichen Funktionen sehr schätzen ...







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