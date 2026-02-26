Neues Gesetz greift
Ganztagsförderung: Keine ungetrübte Freude für Eltern
Nach der Schule ist vor der Betreuung - bald auch in der Ferienzeit. Doch das Ganztagsförderungsgesetz hat seine Tücken.
Soeren Stache. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Klingt gut, hat aber seine Tücken: Das Ganztagsförderungsgesetz, kurz GaFöG genannt, tritt ab dem kommenden Schuljahr in Kraft. Damit ist auch der Kreis gefragt, der die Betreuung in den Schulferien organisieren muss. 

Eine Entlastung für Eltern, die aber ihren Preis hat, bringt das Ganztagsförderungsgesetz GaFög der Landesregierung. Es bedeutet den Anspruch von Grundschulkindern auf Ganztagsbetreuung – auch in Teilen der Ferien. Begonnen wird zunächst mit den neuen Erstklässlern, jedes Jahr kommt eine Klassenstufe hinzu bis zum „Vollausbau“ im August 2029.

