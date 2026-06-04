Diskussionen am Rhein Ganztagsbetreuung: Viel Zuversicht bei Umsetzung Edgar Daudistel 04.06.2026, 10:00 Uhr

Neues Ganztagsförderungsgesetz stellt Kommunen vor konkrete Herausforderungen. Finanzierung, Personal und verbindliche Qualitätsstandards bleiben ungeklärt – erste Schritte in Rheinland‑Pfalz bringen dennoch Bewegung.

Dass Aufgaben an Kommunen delegiert werden, ist nichts Neues. So auch beim Ganztagsförderungsgesetz (GaFög) von Kindern im Grundschulalter. Schüler haben ab August dieses Jahres ab Klasse eins einen Anspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung. Doch wieder bleiben die Kosten auf der unteren Ebene, bei den Kommunen, hängen.







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