Kreuznacher Phoenix-Standort Ganz Rheinland-Pfalz wird mit Medikamenten beliefert Harald Gebhardt 10.06.2026, 09:00 Uhr

i Julia Klöckner machte sich bei Phoenix ein Bild von der aktuellen Situation im Pharmagroßhandel. Links Alexander Bingnet, der Leiter des Phoenix-Vertriebszentrums Bad Kreuznach, daneben Karl-Heinz Berschet von der Geschäftsführung Deutschland. Harald Gebhardt. Harld

Die Phoenix Group ist der führende Pharmagroßhändler in Deutschland. Auch von Bad Kreuznach aus sorgt das Unternehmen dafür, dass die Arzneimittel vom Hersteller schnell und sicher zu den Apotheken und damit den Patienten gelangen.

In der Uhlandstraße 1 im Kreuznacher Süden sitzt ein „Hidden Champion“, eine der deutschlandweit 19 Niederlassungen des Phoenix-Pharmahandels, und ein „Global Player“: Das Unternehmen operiert weltweit. Im Rahmen ihrer Wahlkreistour besuchte die CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner den Arzneimittel-Großhändler.







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