Die Phoenix Group ist der führende Pharmagroßhändler in Deutschland. Auch von Bad Kreuznach aus sorgt das Unternehmen dafür, dass die Arzneimittel vom Hersteller schnell und sicher zu den Apotheken und damit den Patienten gelangen.
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In der Uhlandstraße 1 im Kreuznacher Süden sitzt ein „Hidden Champion“, eine der deutschlandweit 19 Niederlassungen des Phoenix-Pharmahandels, und ein „Global Player“: Das Unternehmen operiert weltweit. Im Rahmen ihrer Wahlkreistour besuchte die CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner den Arzneimittel-Großhändler.