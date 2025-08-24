Das Galakonzert ist von Beginn an fester Bestandteil der Mattheiser Sommer-Akademie (MSA) gewesen. Zunächst eher eine Ansammlung bekannter und gefälliger Werke, entwickelte es sich mit der Zeit immer mehr zu einer hochkarätigen Kammermusikveranstaltung. Wichtigstes Merkmal war stets, dass bei diesem Konzert alle Dozenten der Sommerakademie – sofern ihre Kurse die ganze Zeit andauerten – mitwirkten.

Für die beteiligten Künstler ist das zugleich anregend wie auch anstrengend, müssen die Proben neben der Unterrichtstätigkeit stattfinden. Wie nach den Meisterkonzerten zu erwarten, wurde durchweg auf hohem Niveau musiziert. Bei den Streichinstrumenten kommt dann noch die erlesene Qualität der Instrumente hinzu: Namen wie Guarneri, Testore, Gofriller und Bergonzi sprechen für sich. Wobei man nicht die wunderbare Stumm-Orgel der Matthiaskirche vergessen sollte, auf der Udo Schneberger das Konzert mit Bachs festlicher Fantasia sopra „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott“ in einer glanzvoll-majestätischen Registrierung eröffnete.

Danach erlebten die Zuhörer ein hochinteressantes Programm mit einigen ausgewiesenen Raritäten. Hierzu gehören auch die drei, selten zu hörenden Präludien und Fugen nach Werken Bachs aus KV 404a für Streichtrio von Wolfgang Amadeus Mozart, bei denen er die Präludien Bachs durch eigene Kompositionen ersetzt hat. Die Wiedergabe durch Meesun Hong Coleman (Violine), William Coleman (Viola) und Johann Ludwig gefiel durch ihre belebte, klangschöne Transparenz. Noch unbekannter dürften die Werke der drei Bach-Söhne Carl Philipp Emanuel, Johann Christian und Wilhelm Friedemann sein, die einen thematischen Schwerpunkt in der Mitte des Konzertes bildeten. Man hat die spannende Phase zwischen Barock und Wiener Klassik gern mit den Attributen galanter Stil, „Empfindsamer Stil“ sowie „Sturm und Drang“ gekennzeichnet. Letzteres trifft unbedingt zu auf die Fantasie fis-Moll für Violine und Klavier von Carl-Philipp-Emanuel zu, ein Werk von unfassbarer harmonischer Kühnheit, extremen dynamischen Kontrasten und einer Freiheit der Form, die nicht nur in seiner Zeit beispiellos erscheint. Markus Groh ließ die Fantasie, die in weiten Teilen wie eine von sämtlichen Konventionen seiner Zeit losgelöste Improvisation wirkt, völlig ungeglättet und direkt auf die Zuhörer zukommen. Auf Xiao Wang kam die undankbare Aufgabe der gegenüber der hochvirtuosen Klavierstimme in ihren Anforderungen deutlich reduzierten begleitenden Violinstimme zu.

Eine Rarität ist auch Bachs französische Suite in eine Fassung für Fagott solo. Bram van Salbeek hat den Notentext im Wesentlichen auf die rechte Hand der Klavierstimme reduziert, und dennoch vermisste man dank der Interpretationskunst des niederländischen Fagottisten eigentlich nichts. Bach hätte gewiss keinen Grund gehabt, ihn – wie in Arnstadt geschehen – als „Zipfelfagottisten“ abzuqualifizieren, welches damals in Handgreiflichkeiten endete. Während die von Ian Fountain in einer klaren Interpretation vorgetragene Klaviersonate c-Moll bereits auf Mozart hinweist, stehen die beiden Choralbearbeitungen (mit Udo Schneberger an der Orgel) noch in der Tradition des Thomaskantors.

Der zweite Teil des Konzertes gehörte ganz Mozarts wundervollem Karinettenquintett KV 581. Ralph Manno (Klarinette), Xiao Wang und Meesun Hong Coleman (Violine), William Coleman (Viola) sowie Konstantin spielten das reife Spätwerk mit lebendigem, schön abgestimmten Zusammenspiel und bestechender Tonkultur. Herausragend gelang der beseelt und mit langem Atem dargebotene langsame Satz. Da erlebten die Zuhörer einen dieser singulären Momente, wie er im Schubert-Lied „An die Musik“ beschrieben wird: „Hast mich in eine beßre Welt entrückt“. Die Zuhörer in der ausverkauften Matthiaskirche dankten den Künstlern mit einer spontanen Standingovation.