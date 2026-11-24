Volles Haus, schallendes Gelächter: Bei der Närrischen Weinprobe im Vereinsheim mischten Karnevalisten und ein charmanter Sommelier edle Tropfen mit scharfzüngigen Pointen. Ein Abend zwischen Anekdote, Kalauer und Weinfreude.
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Ein Feuerwerk der guten Laune zündeten die Protagonisten der „Närrischen Weinprobe“, zu der die SG Hüffelsheim wieder in ihr Vereinsheim geladen hatte. Dort präsentierten die Karnevalisten der Hüffelsheimer „Kuckuckseier“, der Hargesheimer „Dippeschisser“ und der Bad Kreuznacher Fidelen Wespe humorvolle Vorträge auf höchstem Niveau und brachten mit ihren Kalauern und lustigen Anekdoten den voll besetzten Saal ein ums andere Mal zum Kochen.