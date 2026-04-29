Bad Kreuznacher Automobilsalon Gäste steuern direkt auf die Wunschautos zu Jens Fink 29.04.2026, 20:00 Uhr

i Auf große Resonanz traf erneut der Automobilsalon, zu dem bereits am Samstag zahreiche Besucher auf die Pfingstwiese kamen. Jens Fink

Bei Frühlingswetter strömten die Besucher auf die Pfingstwiese und steuerten zielgerichtet ihre Wunschautos an: Der Veranstalter, Andreas Schnorrenberger, berichtet von zahlreichen Kaufinteressen und Folgeterminen, die die Händler ausgemacht haben.

Auch in diesem Jahr war der Automobilsalon ein großer Erfolg. Darüber freuten sich die örtlichen Autohändler sowie Veranstalter Andreas Schnorrenberger von „Meine Stadt Bad Kreuznach“. „Am Samstag kamen schon viele Besucher auf die Pfingstweise und der Sonntag war einfach mega“, resümierte Schnorrenberger, der von positiven Rückmeldungen der Aussteller berichten konnte.







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