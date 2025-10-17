Ehrenamt mit Akkordeon Gäste der Hargesheimer Tagespflege lieben das Singen 17.10.2025, 09:00 Uhr

i Gisela Götz aus Bockenau ist seit 20 Jahren mit ihrem Akkordeon für Senioren aktiv. Dafür bedankten sich Sabine Pütz (rechts) und ihre Kolleginnen Margit Barth und Tamila Rathmann (Erste und Zweite von links). Christine Jäckel

Wenn Gisela Götz ihr Akkordeon auspackt und die Notenmappen in der Tagespflegegruppe ausgeteilt sind, wird es heimelig. Das gemeinsame Singen gehört für die Gäste zu den Höhepunkten der Woche.

Gisela Götz holt das Akkordeon aus dem Koffer, schnallt sich das Instrument um und stimmt ein Volkslied an. 18 Personen sind heute in der Tagespflegegruppe in Hargesheim und alle singen mit. Leiterin Tamila Rathmann und ihre Kollegin Margit Barth werden vorab immer schon mit der Frage gelöchert, wann die Gisela wieder kommt.







