Wenn Gisela Götz ihr Akkordeon auspackt und die Notenmappen in der Tagespflegegruppe ausgeteilt sind, wird es heimelig. Das gemeinsame Singen gehört für die Gäste zu den Höhepunkten der Woche.
Gisela Götz holt das Akkordeon aus dem Koffer, schnallt sich das Instrument um und stimmt ein Volkslied an. 18 Personen sind heute in der Tagespflegegruppe in Hargesheim und alle singen mit. Leiterin Tamila Rathmann und ihre Kollegin Margit Barth werden vorab immer schon mit der Frage gelöchert, wann die Gisela wieder kommt.