Landgericht Bad Kreuznach Gab es Streit vor Sturz über Ufermauer am Mühlenteich? Christine Jäckel 07.01.2026, 21:00 Uhr

i Von dieser Ufermauer stürzte im August 2024 ein Mann zwei Meter in die Tiefe. Ein 48-Jähriger, dem der Sturz zur Last gelegt wurde, wurde jetzt vom Landgericht Bad Kreuznach freigesprochen. Christine Jäckel

Nachdem es 2024 im Rahmen einer Geburtstagsfeier auf einer öffentlichen Grünanlage gegenüber der Pauluskirche zu einem Sturz über die Ufermauer zum Mühlenteich kam, fällt das Landgericht nun ein Urteil.

Nach dem Sturz eines Mannes im August 2024 in den Mühlenteich ist ein 48-Jähriger Angeklagter nach vier Verhandlungstagen am Landgericht Bad Kreuznach jetzt freigesprochen worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 10. August, als ein Mann rücklings von der Ufermauer am Mühlenteich zwei Meter in die Tiefe auf den Betonboden einer Anlegestelle stürzte.







Artikel teilen

Artikel teilen