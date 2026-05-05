Sobernheimer EFG im Aufwind G9-Umstieg: Gymnasium freut sich über mehr Anmeldungen Silke Jungbluth-Sepp 05.05.2026, 09:00 Uhr

i Die Mittagspausenangebote sind ein besonderes Angebot am EFG. Nicht nur diese drei Gymnasiasten finden toll, welche vielfältigen Dinge sowohl Halbtags- als auch Ganztagsschüler ausprobieren können. Auch das Mittagessen ist für alle Schüler möglich, nicht nur für die Ganztagsschüler. Silke Jungbluth-Sepp

2023 hat sich das Emanuel-Felke-Gymnasium vom G8-Betrieb mit Ganztagspflicht verabschiedet und bietet seither für alle neu eingeschulten Fünftklässler das Abitur nach neun Jahren - im G9-Modell - an. Zeit für eine Bilanz.

Das Bad Sobernheimer Emanuel-Felke-Gymnasium (EFG) ist im Aufwind, seit die Schule 2023 den G8-Betrieb mit verpflichtendem Ganztagsprogramm verlassen hat. Die seither neu eingeschulten Gymnasiasten machen erst nach neun Schuljahren ihr Abitur – kombiniert mit einem freiwilligen Ganztagsangebot.







Artikel teilen

Artikel teilen