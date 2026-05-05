Sobernheimer EFG im Aufwind
G9-Umstieg: Gymnasium freut sich über mehr Anmeldungen
Die Mittagspausenangebote sind ein besonderes Angebot am EFG. Nicht nur diese drei Gymnasiasten finden toll, welche vielfältigen
Die Mittagspausenangebote sind ein besonderes Angebot am EFG. Nicht nur diese drei Gymnasiasten finden toll, welche vielfältigen Dinge sowohl Halbtags- als auch Ganztagsschüler ausprobieren können. Auch das Mittagessen ist für alle Schüler möglich, nicht nur für die Ganztagsschüler.
Silke Jungbluth-Sepp

2023 hat sich das Emanuel-Felke-Gymnasium vom G8-Betrieb mit Ganztagspflicht verabschiedet und bietet seither für alle neu eingeschulten Fünftklässler das Abitur nach neun Jahren - im G9-Modell - an. Zeit für eine Bilanz. 

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Das Bad Sobernheimer Emanuel-Felke-Gymnasium (EFG) ist im Aufwind, seit die Schule 2023 den G8-Betrieb mit verpflichtendem Ganztagsprogramm verlassen hat. Die seither neu eingeschulten Gymnasiasten machen erst nach neun Schuljahren ihr Abitur – kombiniert mit einem freiwilligen Ganztagsangebot.

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Oeffentlicher AnzeigerBildung

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