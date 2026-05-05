2023 hat sich das Emanuel-Felke-Gymnasium vom G8-Betrieb mit Ganztagspflicht verabschiedet und bietet seither für alle neu eingeschulten Fünftklässler das Abitur nach neun Jahren - im G9-Modell - an. Zeit für eine Bilanz.
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Das Bad Sobernheimer Emanuel-Felke-Gymnasium (EFG) ist im Aufwind, seit die Schule 2023 den G8-Betrieb mit verpflichtendem Ganztagsprogramm verlassen hat. Die seither neu eingeschulten Gymnasiasten machen erst nach neun Schuljahren ihr Abitur – kombiniert mit einem freiwilligen Ganztagsangebot.