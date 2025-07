Ausgerechnet Laurenz Fach, der in der Meddersheimer Fußball-Jugend reifte und 2020 nach Meisenheim in die Landesliga wechselte, entschied in der vorletzten Minute durch einen verwandelten Strafstoß die Partie im Endspiel beim dritten Pokalturnier der VG Nahe Glan am Fuße des Odernheimer Humbergs für den Landesligisten SG Meisenheim/Desloch/Lauschied gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim aus der Bezirksliga.

Die Zuschauer erlebten Tore am Fließband und packende Spiele an zwei „wunderbaren Fußballtagen der VG Nahe-Glan, bei denen es an nichts fehlte“, wie der Erste Vorsitzende des SC Odernheim, Jimmy Umbs, bei der Siegerehrung vor einer prächtigen Publikumskulisse ausrief.

Zittern beim Elfmeterschießen um Platz Drei

Die Absage von Wanderpokal-Verteidiger Schmittweiler/Callbach wirbelte am Samstag den Spielmodus durcheinander. Finalist Meisenheim/ Desloch/ Lauschied siegte gegen den FSV Rehborn mit 3:0 und gegen den Sobernheimer Fußballclub mit 6:0. Im dritten Spiel des Tages siegten die Felkestädter gegen Rehborn 5:0. Gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim hatte Gastgeber SG Disibodenberg (Odernheim, Staudernheim und Duchroth) keine Chace: Nach zweimal 30 Minuten stand es 10:0 – hier wurde der Klassenunterschied sichtbar, aber: „Der Gegner war willig, dynamisch, sehr schnell unterwegs und torhungrig, Chapeau“, lobten selbst die Odernheimer.

Beim Spiel um den dritten Platz am Sonntag wurde den Zuschauern ein ganz besonderes Sahnehäubchen geboten, als die SG Disibodenberg gegen den Sobernheimer SC im Elfmeterschießen das berühmte Quäntchen Glück hatte. Während der Odernheimer Keeper Daniel Blümling seinen Elfer zum elften Tor versenkte, traf Sascha Hilkene nur die Latte, Endstand 11:10 für die Hausherren.

i Landesligist SG Meisenheim/Desloch/Lauschied im weißen Trikot feierte in Odernheim mit einem 1:0 Sieg fast mit dem Schlusspfiff gegen die SG Merxheim, Monzingen, Meddersheim den Turniersieg und nahm beim dritten VG-Pokalturnier den Pott mit an den Glan. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Das abschließende Finale war viel mehr als Standortbestimmung oder Saisonvorbereitung. Die stets im oberen Drittel der Landesliga souverän und routiniert agierende SG aus Meisenheim am Glan unter dem in Meddersheim wohnenden Coach Jens Bohr und die SG mit den drei „M’s“ (Merxheim/Monzingen/Meddersheim) von der Nahe waren von Beginn an topfit und hellwach. Das Durchschnittsalter der „3 M’s“ liegt um die 20 Jahre. Da wurden elf A-Jugendliche seit Jahren von dem äußerst engagierten und fachkundigen Coach am Spielfeldrand, Kim Noah Fuhr, im ersten Aktiven-Jahr aufs Feld geschickt, die sportiv überraschten und samt Keeper Daniel Hahn ein glänzendes Debüt feierten. Beide Teams schenkten sich nichts und boten ein packendes Match mit hoher Intensität auf höchstem Niveau. Schiedsrichter war Andreas Bernd („Rollo“) aus Rehborn.

VG-Bürgermeister Uwe Engelmann lobte die tolle Kulisse, die Organisatoren und die sportlichen Rahmenbedingungen. Der drittplatzierte SC Odernheim in der SG Disibodenberg und seine Helfer seien zwei Tage lang exzellente Gastgeber gewesen, sagte Engelmann. Am Mikrofon hielt der Fußballfachwart vom VfL Staudernheim, Uwe Marquis, die Zuschauer stets auf dem Laufenden.