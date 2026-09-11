Grillhütte abgebrannt
Fußballer löschten erste Flammen
Eine Grillhütte am Sponheimer Sportplatz brannte vollständig nieder, trotz des beherzten Eingreifens der Fußballer und der schne
Eine Grillhütte am Sponheimer Sportplatz brannte vollständig nieder, trotz des beherzten Eingreifens der Fußballer und der schnellen Reaktion der Feuerwehr.
Rouven Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Beim Abendtraining entdeckten Fußballer Flammen an der Grillhütte und griffen mit Feuerlöscher und Schaufeln beherzt ein. Die Feuerwehr rückte schnell an – dennoch brannte die Hütte vollständig ab.

Lesezeit 1 Minute
Trotz Löschmaßnahmen von Fußballern und des raschen Feuerwehreinsatzes ist eine Grillhütte am Sponheimer Sportplatz am Donnerstag, 10. September, vollständig abgebrannt, berichtet die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim. Kurz vor 20 Uhr stand die Grillhütte hinter dem Sportheim in Flammen.
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