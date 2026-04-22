Feuer in Autowerkstatt Funkenflug löst Großbrand aus 22.04.2026, 09:42 Uhr

i Dichte Rauchwolken und lodernde Flammen: Der Großbrand in einer Autowerkstatt in Bad Kreuznach verursachte erheblichen Schaden. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Eine schwarze Rauchsäule über Bad Kreuznach, 80 Feuerwehrleute im Einsatz – und alles begann mit einem Funken.

Noch kilometerweit zu sehen war am Samstag die tiefschwarze Rauchsäule, die sich über einer Autowerkstatt in Bad Kreuznach ausbreitete: Der Brand in der Fahrzeughalle hatte einen Großeinsatz ausgelöst. Mehrere Stunden lang hatten rund 80 Feuerwehrleute gegen die Flammen angekämpft.







Artikel teilen

Artikel teilen