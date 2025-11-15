Übung in Bad Kreuznach Fürs nächste Hochwasser gut gewappnet Josef Nürnberg 15.11.2025, 09:00 Uhr

i Unter Anleitung von Hans Sifft (links), der die Leitung bei der Hochwasserschutzübung hatte, machten die beiden Lehrlinge in Sachen Aufbau der Hochwasserpalisaden, Bürgermeister Thomas Blechschmidt (2. von links) und Oberbürgermeister Emanuel Letz (rechts) keine schlechte Figur. Josef Nürnberg

Eine Übung in Bad Kreuznach, bei der 1245 Dammbalken aufgebaut wurden, verlief reibungslos – ein Problem für den Ernstfall bleibt aber der dichte Verkehr in der Innenstadt, der für Verzögerungen sorgte.

Mit einer groß angelegten Übung hat die Stadt Bad Kreuznach am Mittwoch ihre Einsatzbereitschaft für den Hochwasserfall erfolgreich unter Beweis gestellt. Von den frühen Morgenstunden bis in den späten Nachmittag trainierten insgesamt 60 Mitarbeiter des städtischen Bauhofes den Aufbau der mobilen Hochwasserschutzwände.







